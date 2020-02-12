С 1 марта они начнут готовить суда к навигации. Планируется доставить до пунктов назначения без малого 100 тысяч пассажиров и совершить для этого около 1100 рейсов. О перспективах на предстоящий сезон речных перевозок парламентариям в ходе заседания комитета по городскому хозяйству Хабаровской городской думы сообщил начальник управления промышленности, транспорта, связи администрации Хабаровска Владимир Ощановский. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Обращаясь к собравшимся, он констатировал факт того, что в последние несколько лет пассажиропоток на речном транспорте уменьшается. В 2019 году одной из веских причин этому стало наводнение. Транспортники надеются, что в 2020-м природные катаклизмы минуют Хабаровск и позволят его жителям, имеющим дачи на левобережье, спокойно вырастить, собрать и вывезти речными судами свой урожай.

«Анализ пассажиропотока показал, что в ходе навигации средняя загрузка судов в будни составила всего 30%, а в выходные – 40%. В целях сокращения затрат, принято решение сократить количество рейсов на всех трех речных маршрутах», — сказал докладчик.

Так, на маршрутах «Речной вокзал – 10 км» и «Речной вокзал — Дубки» планируется сократить по одному рейсу в будние и выходные дни, а на маршруте с самой низкой востребованностью – «Речной вокзал – Садовая-1» под сокращение попадут по два рейса в будни и выходные. Впрочем, как отметил Владимир Ощановский, интересы садоводов и огородников при этом ущемлены не будут.

«Прежде чем прийти к такому решению, мы встретились с представителями дачных сообществ, обсудили ситуацию и вместе составили удобное для них расписание. Речники будут доставлять дачников к их наделам по утрам и вечерам, в том числе – в четверг, который раньше был у них днем отдыха, а теперь станет рабочим. Это компенсирует сокращенные рейсы», — рассказал руководитель.

Затронул он и чрезвычайно важный для хабаровчан вопрос – оплаты проезда на речных судах.

«Размер стоимости билета определит краевой комитет по ценам и тарифам. Возможно незначительное – до 4% – повышение его цены. Окончательной цифры пока нет – она станет известна в апреле. Возможно, повышения не будет вовсе», — сообщил докладчик.

Как было отмечено на заседании, в общей сложности в текущем году на навигацию из городского бюджета выделено 34 миллиона рублей. С 1 мая по 31 октября пассажиров по Амуру будут перевозить по трем маршрутам: «Речной вокзал – поселок Уссурийский – 4 км – 5,5 км – 6 км – 7 км – 9 км – 10км», «Речной вокзал – хутор Телегино – Речная-Строительная – Садовая-2 – Дубки»; «Речной вокзал – «Дальдизель» — протока Сухая – Огороды – «Арсеналец» — Солнечная – Садовая-1». Перевозки будут вестись судами большой вместимости – свыше 250 пассажирских мест. На маршруте «Речной вокзал – 10 километр» будет работать индивидуальный предприниматель Вячеслав Козловский. Перевозчик живет и работает в Хабаровске. У него уже был опыт оказания услуг по перевозке медработников, проводивших диспансеризацию в населенных пунктах, расположенных по берегам Амура, теплоходом «Здоровье». Суда необходимого класса у него есть. По остальным маршрутам как и раньше, горожан будут возить экипажи ЗАО «Амурские пассажирские перевозки».