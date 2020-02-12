В первый месяц 2020 года в отделах ЗАГС края зарегистрировано рождение 1165 детей. При этом девочек родилось больше, чем мальчиков: 587 и 578 соответственно. По популярности имен на первом месте продолжают оставаться София и Артём. Такие данные озвучили в комитете по делам ЗАГС и архивов правительства края. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— С начала января в отделах ЗАГС выданы свидетельства о рождении 17 пар двоен. Также родилось 468 первенцев. 216 семей стали многодетными. Зарегистрирован один случай рождения девятого ребенка в семье. Примечательно, что постепенно сдвигается в сторону увеличения возраст родителей. В январе из общего количества всех актов гражданского состояния, больше всего отцов в возрасте 30-33 лет, а матерей — 28-31 год, — сообщили в краевом ведомстве.

Из всех рожденных девочек, 37 назвали Софиями. На втором месте Виктории – 24, на третьем Алины – 21. Единичные случаи: Катерина, Людмила, Нина, Раиса, Дина. Все больше в крае становится Артемов. Этим именем назвали 34 мальчика. Также выданы свидетельства о рождении 30 Александрам, 29 Иванам, 25 Михаилам. Среди редких имен — Аркадий, Борис, Георгий, Юрий, Прохор, Пётр, Ян и Сашик.