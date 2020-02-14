В министерстве строительства края представителям подрядных и саморегулируемых организаций презентовали проекты двух крупных социальных объектов. Уже в этом году приступят к строительству инфекционного корпуса детской краевой клинической больницы в Хабаровске и детского сада в селе Мирное Хабаровского района. Во время открытой процедуры «роуд-шоу» застройщикам рассказали о технических особенностях реализации проектов и участии в конкурсах государственного заказа. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Сумма контракта по строительству инфекционного корпуса детской больницы составляет около 1,2 млрд рублей. Проект будущего медицинского объекта выполнила московская компания ООО «М.П.А. медицинские партнеры-Инжиниринг».

Инфекционный корпус будет состоять из трех этажей общей вместимостью 130 коек. В помещениях разместят шесть изоляционных и четыре приемно-смотровых бокса, отделения кишечных инфекций, воздушно-капельных инфекций, реанимацию, клинико-диагностическую лабораторию, рентген-кабинет, справочное бюро и аптеку. Новый корпус оснастят современным оборудованием. Появится больше возможностей для раздельного лечения пациентов с легкими и более сложными инфекционными заболеваниями. В штате – 154 человек, из них 34 врача, 60 медицинских сестер, и еще 60 человек – младший персонал. Работать будут в две смены. Ввести объект планируют в 2022 году.

Проект по строительству детского сада в селе Мирное Хабаровского района планируют реализовать за два года. Двухэтажное здание на 110 мест, шесть групповых ячеек, численность наибольшей смены работников учреждения – 36 человек. Все помещения дошкольного учреждения сгруппированы в независимые блоки – групповой, медицинский, пищевой, административно-бытовой, инженерно-технический, для занятий физкультурой и музыкой, универсальное кружковое помещение. Завершить строительство рассчитывают в 2021 году.

Проект разработала организация из Хабаровска ООО «Бизнесстройальянс». Стоимость контракта составляет чуть более 172 млн рублей. Финансирование осуществляется из федерального и краевого бюджетов по национальному проекту «Образование».

Начало конкурсных процедур намечено на февраль этого года. Представители комитета государственного заказа напомнили, что при подаче документов участникам следует учесть несколько основных моментов. Прежде всего, необходимо иметь опыт реализации аналогичных проектов, а также финансово обеспечить заявку в размере 2 % от цены контракта, либо предоставить банковскую гарантию на эту сумму.