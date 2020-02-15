Новый коронавирус, пришедший этой зимой из Китая, заставил всех нас в очередной раз задуматься – как активизировать иммунную систему организма и противостоять опасному заболеванию. О тонкостях формирования и функционирования иммунитета рассказал заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний ФГБНУ «НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова» Михаил Костинов.

Иммунитет, по словам специалиста, бывает двух видов – врожденный и приобретенный, иначе говоря – адаптивный. Врожденный включается в организме при первых симптомах заболевания и контратакует вторгающиеся в него патогены. Это древний и эффективный механизм, однако, к сожалению, недостаточный – возбудители заболевания могут его преодолеть. Вот на этом этапе и подключается адаптивный иммунитет, механизм которого заключается, во-первых, в формировании иммуноглобулинов, или антител, специфических для каждого возбудителя, и, во-вторых, в удалении из организма зараженных клеток. Желательный результат работы адаптивного иммунитета – формирование такого количества антител, чтобы его хватило на еще довольно долгое время.

Оба вида иммунитета работают не автономно – в организме есть связующие их звенья. Это т.н. дендритные клетки, за активизацию которых отвечают вещества, содержащиеся в профилактических вакцинах. В частности, в противогриппозных вакцинах семейства «Гриппол» содержится препарат «Полиоксидоний» (азоксимера бромид), способствующий быстрому созреванию дендритных клеток и росту их количества. В результате вакцинации «Грипполом» иммунная реакция формируется быстрее, а сохраняется дольше.