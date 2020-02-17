Городское управление ГО и ЧС Хабаровска напоминает о том, что легкомысленные прогулки по замерзшей реке могут оказаться фатальными.

В некоторых местах, в связи со сбросом теплых сточных вод, речной лед очень тонок, на отдельных точках в нем также наблюдаются крупные промоины (они могут быть неявными, а потому – очень коварны). По словам спасателей, самые опасные участки — вдоль береговой лини Амура от улицы Богачева до арены «Ерофей», а также в районе моста. Представители комитетов по управлению районами Хабаровска и инспекторы по делам несовершеннолетних неспроста еженедельно проводят рейды, во время которых рассказывают юным и взрослым хабаровчанам о рискованности хождения по льду. В местах массового пребывания людей установлено более 70 предупреждающих знаков.

Между тем, наличие явной опасности не помешало одному из хабаровчан установить прямо на амурском льду, напротив центрального пляжа, ряд арт-объектов, самым ярким и крупногабаритным из которых является мифический единорог.

«Открытие выставки – дело хорошее, но только не на зимней реке, ведь поведение ее ледяного покрова предсказать практически невозможно. Прочный на вид, при большом скоплении людей на одной точке, он может в мгновение ока треснуть у них под ногами. Желание рассмотреть экспозицию поближе и пофотографироваться, толкает и детей и взрослых к выходу на лед, а, значит, рискнуть своими жизнями. Жаль, что действующим законодательством не предусмотрено ответственности для граждан за выход на лед в запрещенных местах», — отметил начальник управления по делам ГО и ЧС Андрей Акимов. – В прошлом году здесь же была установлена скульптура медведя. Во избежание большой беды мы, с разрешения авторов, ее убрали. На этот раз устроитель выставки на контакт не идет, поэтому для решения проблемы мы обратились за помощью в краевое управление МЧС России».

По словам спасателей, весна уже не за горами. Эта зима выдалась аномально теплой и, несмотря на толщину, лед уже постепенно утрачивает прочность, становится рыхлым. На минувшей неделе в районе Воронежа под Хабаровском под лед «ушли» два автомобиля. Погибли люди. Для пешеходов походы через реку также могут быть смертельно опасны: лучше прогуляться по берегу или поискать менее рискованные места для моциона.