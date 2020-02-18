Губернатор Сергей Фургал встретился с представителями краевого бизнес- сообщества. Стороны обсудили состояние делового климата, а также проделанную работу правительства края по вхождению региона в ТОП-30 Национального рейтинга инвестиционной привлекательности. Еще одной темой «встречи без галстуков» стало участие предпринимателей в реализации национальных проектов на территории края. По словам Сергея Фургала, без привлечения бизнеса выполнить поставленные Президентом Владимиром Путиным цели и задачи, не получится. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Сегодня в крае действует проектный офис, в рамках которого мы работаем по реализации нацпроектов. За каждым направлением закреплены ответственные лица, определены сроки исполнения ключевых показателей. Но мы понимаем, что без привлечения бизнеса реализовать нацпроекты не получится. Мы должны интегрировать предпринимательство, активных граждан и органы местного самоуправления в решение этих задач, — подчеркнул глава региона.

В свою очередь, бизнесмены попросили губернатора рассмотреть поправки к действующим механизмам поддержки инвесторов, обратить внимание на создание условий для субъектов МСП в лесной отрасли, помочь в организации мероприятий по популяризации предпринимательства среди молодежи.

— Мы понимаем, что нужно усилить работу по доступности денежных ресурсов для предпринимателей, аренде помещений и земельных участков. Мы готовы помогать, создавать условия для малого и среднего бизнеса, но работать за предпринимателей мы не можем. Ждём предложений от деловых объединений, готовы идти навстречу и поддерживать инициативы, которые в конечном итоге положительно скажутся на развитии малого и среднего предпринимательства в регионе, — отметил Сергей Фургал.

Ряд вопросов, с которыми предприниматели обратились к губернатору, было решено обсудить в рабочем порядке с заинтересованными сторонами. Речь идет о сокращении себестоимости пассажирских перевозок и переходе на газомоторное топливо, внесении изменений в масштабные инвестиционные проекты.