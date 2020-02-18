Вопросы социальной защиты детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, а также их интеграцию в современное общество обсудили в правительстве края. Под председательством главы региона состоялось заседание Координационного совета по проведению Десятилетия детства. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

По данным регионального министерства социальной защиты населения, в крае проживает 5123 ребенка-инвалида, что составляет 1,85 % от всего детского населения. Около половины всех детей-инвалидов проживает в Хабаровске.

Всем им необходимо проходить восстановительные курсы. Сейчас эта услуга оказывается в Бикинском реабилитационном центре и в негосударственных организациях. Последние в 2019 году при финансовой поддержке края предоставили реабилитационные услуги 120 детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья. Всего в прошлом году услуги социальной реабилитации получили около 5000 человек, из них 2 801 – несовершеннолетние, 2 157 — родители.

— Социальная реабилитация несовершеннолетних проводится независимо от места проживания. В прошлом году услуги в реабилитационных центрах получили более 300 детей, проживающих в других районах края. Для максимальной возможности получения реабилитации с 1 января 2020 года введена компенсация затрат по проезду в реабилитационные центры и обратно. Детям-инвалидам в возрасте до 18 лет два раза в год возмещается полная стоимость билетов, а сопровождающим лицам — 50 %, — отметила министр социальной защиты населения края Светлана Петухова.

Вместе с тем, существует высокая потребность в их реабилитации именно по месту жительства.

— В настоящее время разрабатывается проект строительства Дальневосточного многофункционального реабилитационного центра в городе Хабаровске на 100 койко-мест и 150 мест дневного пребывания. Планируемый срок сдачи объекта в эксплуатацию – 2023 год. В этом году мы планируем разработать проектно-сметную документацию и пройти государственную экспертизу, — сообщила Светлана Петухова.

Напомним, постановлением Президента РФ 2018-2027 годы объявлены Десятилетием детства, в рамках которого запланированы мероприятия направленные на защиту прав и интересов детей.