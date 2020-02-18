Как сообщила главный специалист отдела городского управления по физической культуре, спорту и здравоохранению Екатерина Царева, число хабаровчан, «подхвативших» ОРВИ, растет, но об эпидемии говорить пока рано. На сегодняшний день до достижения эпидемиологического порога городу остается 5,5%, в то время как в Хабаровском крае уровень заболеваемости уже пересек «красную черту»: эпидпорог превышен на 3,5%. Как свидетельствует статистика, ситуация с заболеваемостью «простудными», которая отмечалась в Хабаровске в аналогичном периоде прошлого года, была более благополучной: тогда от эпидпорога краевую столицу отделяло 16,3%. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

В общей сложности с 10 по 16 февраля 2020-го с жалобами на симптомы острой респираторной инфекции к докторам обратились 5767 горожан, из них 1701 человек – взрослые и 4066 – дети. Не смотря на то, что особо тяжелых случаев не отмечено, 64 пациента все же госпитализированы (2 взрослых и 4 ребенка в возрасте до двух лет). Их нынешнее состояние тревоги у медиков не вызывает. В указанном периоде у 41-го горожанина выявлен грипп. 175 человек (из них 111 детей) слегли с внебольничной пневмонией, 93 заболевших ею, госпитализированы (с начала года в Хабаровске зарегистрировано 986 случаев).

В настоящий момент на карантин по ОРВИ в Хабаровске полностью закрыты 5 школ, 90 классов в 23-х общеобразовательных учреждениях, 13 групп в 9 детских садах (еще одна детсадовская группа «бюллетенит» из-за внебольничной пневмонии).

По мнению докторов, противостоять инфекциям хабаровчанам помогают комплексные меры профилактики: масочный режим, введенный в городе с 10 февраля; ограничение на проведение культурно-массовых мероприятий; медосмотры в режиме «утреннего фильтра», проводимые в хабаровских школах, лицеях, гимназиях и детских садах (домой отправляют как больных детей, так и сотрудников. Также запрещен прием в дошкольные и общеобразовательные учреждения ребят, отсутствовавших три дня, без медицинской справки).

Врачи убедительно призывают жителей города позаботиться о своем здоровье и в индивидуальном порядке: по возможности исключить посещение мероприятий, которые проходят в закрытых помещениях; носить маски в торговых центрах, общественных местах и транспорте. В случае появления признаков заболевания, обязательно изолировать больного. И, кончено же, не пытаться заниматься самолечением, а вызвать врача на дом.