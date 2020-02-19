Впервые за последние 17 лет в Хабаровском крае подготовлено новое учебное пособие по истории Дальнего Востока России. Оно издано по заказу краевого минобрнауки для изучения регионального компонента и полностью соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту общего образования. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как сообщили в профильном ведомстве, книга издана в Москве, в издательстве «Русское слово», но ее авторы — хабаровские ученые: доктор педагогических наук, профессор кафедры теории и методики обучения Хабаровского краевого Института развития образования Ольга Стрелова и кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей и отечественной истории Педагогического института ТОГУ Марина Романова.

— Учебное пособие «История Дальнего Востока России в древности и средневековье» адресовано ученикам 5-6 классов, проживающим в Хабаровском крае. Поэтому авторы сделали акценты на сюжетах и артефактах, связанных с историко-культурными памятниками, которые находятся на территории региона и наших соседей. В частности, школьники узнают о каменном лесе в бухте Сизиман, музеях Динозавров в Благовещенске и Якутске, Шайгинском городище в Приморье, Бохайском царстве, Золотой империи чжурчжэней, археологических раскопках на Большом Уссурийском острове, тайне хабаровской черепахи, — сообщили в минобрнауки края.

Текст и изобразительный материал представлен так, чтобы развивать познавательный интерес школьников к изучению истории, географии и культуры Дальнего Востока России, стимулировать занятия проектной и исследовательской работой, совершать экскурсии, ходить в музеи, читать книги, беречь памятники старины.

Учебное пособие отпечатано тиражом более 2000 экземпляров и направлено в общеобразовательные учреждения Хабаровского края. Работа по этим учебникам начнется с сентября 2020 года.