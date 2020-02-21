В Хабаровском крае полным ходом идет подготовка к реализации мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На общественном совете при региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства обсудили план работ на текущий год. В настоящий момент продолжается заключение контрактов. Всего в Хабаровской и Комсомольской агломерациях приведут в порядок 95 объектов общей протяженностью 90 километров. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— В текущем году стоимость работ в рамках нацпроекта превысит 3 млрд рублей, из них порядка 200 миллионов будут направлены на организацию безопасности дорожного движения. На эти деньги планируется установить 1200 дорожных знаков, 105 светофоров, 23 камеры фото- и видео фиксации. Помимо этого будет отремонтировано более 30 тысяч кв. м. тротуаров, а на дороги нанесут порядка 23 тысяч кв. м. разметки, — рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства края Максим Прохоров.

Что касается дорожных работ, то в городе Хабаровске подрядчики отремонтируют 47 объектов улично-дорожной сети. В частности, продолжится реконструкция улицы Краснореченской. С наступлением положительных температур бригады также выйдут на улицы Карла Маркса, Муравьева-Амурского, Бойко Павлова, Королева, Радищева и другие.

— Одним из ключевых объектов этого года станет ремонт покрытия проезжей части улицы Шелеста. Здесь отремонтируют участок от Воронежской до Поселковой протяженностью 1,6 км. Проезжая часть будет расширена до четырех полос, помимо этого организуют систему водоотведения и установят освещение. Стоимость работ составит более 180 млн рублей. Муниципальный контракт с подрядчиками уже заключен. По остальным объектам завершить контрактацию планируем до конца марта, — сообщил заместитель начальника управления дорог и внешнего благоустройства краевого центра Александр Васильев.

Серьезный объем работ предусмотрен и в Хабаровском районе: в плане числятся 29 объектов дорожного хозяйства. По словам зам главы муниципального образования Марка Хакимова, местные власти заключили три муниципальных контракта на 125 млн рублей. Средства направят на ремонт 21 автодороги в сельских поселениях Бычиха, Корфовский, Сергеевка, Осиновая Речка, Воронежское-2, Калинка, Виноградовка, Краснореченское, а также подъезды к селам Константиновка и Свечино.

В городе Комсомольск-на-Амуре планируется привести в нормативное состояние 19 участков автомобильных дорог. В настоящее время проводятся конкурентные процедуры по определению подрядных организаций.

Напомним, национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реализуется по поручению Президента России Владимира Путина. Его участниками являются 83 региона. Одним из главных результатов нацпроекта должно стать приведение в нормативное состояние 85% дорожной сети городских агломераций, а также снижение количества мест концентрации ДТП на 50%.