Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал с рабочим визитом побывал в Комсомольском районе. Глава региона побывал в двух сельских школах, посетил котельную, а также побывал в домах, которые построили после крупномасштабного наводнения в 2013 году. Местные жители сообщили главе региона о проблемах, с которыми они столкнулись во время эксплуатации домов. В частности, Элла Калашникова пожаловалась на окна, ветрозащита которых, по ее мнению, слабая. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Думаю, если пройтись дальше, то у всех будут примерно одинаковые жалобы. Поэтому я дам поручение весной провести комиссионный осмотр и внести все замечания в акт для последующего устранения, — заявил губернатор.

В поселке Молодежном Сергей Фургал также осмотрел местную школу. Здание построено 53 года назад, но все еще находится в нормальном состоянии. В школе сделан ремонт, есть классы с углубленным изучением химии, математики, информатики, литературы. Сергей Фургал попросил показать столовую, чтобы убедиться, готово ли учреждение к переходу на бесплатное питание для учеников начальной школы.

— У нас пищеблок полного цикла, это нам позволяет готовить все блюда самостоятельно. У нас дети уже кушают все одинаково, меню для этого разработано. Больше половины наших детей из льготной категории. Сейчас мы готовимся к переходу на бесплатное питание для начальной школы с 1 по 4 класс. Ждем только субсидию, — рассказала директор школы.

Встреча с населением хотя и проходила в поселке Молодежный, но на нее также приехали жители сел Хурба и Новый Мир. Одним из главных вопросов, который волнует людей в этих населенных пунктах — газификация. Основная ветка газопровода проходит рядом с поселками, однако планы подсоединения к домам с 2015 года так и остались нереализованными.

— Проект по Молодежному есть, мы его посмотрим, посчитаем, сколько будет стоить протянуть трубу до поселка. Но в Молодежном надо включить в проект и 75 новых домов, появившихся после наводнения 2013 года. Затем эти изменения должны пройти экспертизу, а это потребует времени. Мы дотянем трубу до поселка, но разводка по домам — это уже дело самого района. По предварительным расчетам, к работам сможем приступить в 2021 году, — сообщил Сергей Фургал.

Аналогичная ситуация с газоснабжением сложилась и в селе Новый Мир. Там тоже ранее был проект, но его пришлось переделать, однако сейчас документы полностью готовы. Как отметил глава Комсомольского района Александр Коломыцев, подрядчик для работ определен, финансирование выделено. В этом году строители должны начать прокладку газовых сетей, поэтому жители Нового Мира получат газ раньше своих соседей из Молодежного.

Еще один вопрос, который задали губернатору уже на встрече в селе Верхняя Эконь – гидрозащита населенных пунктов. В 2019 году в зону подтопления в Комсомольском районе попали 19 поселений.

— Проекты строительства дамб есть, они были разработаны еще в 2015 году. Но не было финансирования, а сегодня проект устарел и по нему нужно вновь проходить экспертизу. Но сегодня мы понимаем, что дамбы строить нужно. Поэтому в этом году мы будем вносить необходимые корректировки в проекты и подавать их в Федеральное агентство водных ресурсов для привлечения софинансирования, — сообщил губернатор.

Глава района добавил, что сегодня проекты строительства защитных гидросооружений есть для поселков Новый мир, Бельго, Нижняя Тамбовка и Пивань.

Также на встрече были озвучены и другие проблемы, волнующие людей. К примеру, губернатора попросили сменить перевозчика, обслуживающего все три поселка, так как в автобусах уже давно нет нормальных условий для пассажиров. Кроме того, жители пожаловались главе региона на отсутствие лекарств в ФАПах, обратили внимание на необходимость ремонта школ, детских садов и межмуниципальных дорог, рассказали об ошибках в налогообложении доходов медработников среднего звена. Все поступившие обращения были рассмотрены и поставлены на контроль для передачи в профильные министерства.