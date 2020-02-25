Теплая погода в Хабаровском крае продержится до конца этой недели. Об этом сообщили в Дальневосточном УГМС. Днем синоптики прогнозируют от 0 до -7 градусов, а ночью -13…-20 градусов. При этом на юге региона будут отмечаться слабоположительные температуры.

— Температурный фон останется на 4-6 градусов выше нормы. Обычно в это время часто идут циклоны с севера, но в этом году их мало, поэтому тепло сохраняется. На этой неделе мы также не прогнозируем осадков. Снег будет активно таять, — рассказали в гидрометцентре. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Затянувшееся потепление пока никак не отразилось на работе ледовых переправ. Сейчас, по данным МЧС России, в регионе открыто 37 зимников в 10 районах, а также в Хабаровске. Однако спасатели бьют тревогу по поводу нелегальных проездов через реки. Риск провала под лед на таких участках значительно вырос.

Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют не пользоваться неофициальными переправами, даже если услуги транспортировки по ним предлагают какие-то организации. Пересекать водоемы можно только там, где толщина льда полностью обеспечивает безопасность. Для этого каждую из переправ проверяют специалисты. Узнать о расположении официального проезда можно в ГУ МЧС по региону или в администрации своего муниципалитета.

При возникновении нештатных ситуаций во время пересечения водоемов нужно немедленно сообщить спасателям. Для этого необходимо позвонить на единый номер вызова оперативных служб «112».