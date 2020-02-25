Новая современная рекреационно-туристическая площадка может появиться в Хабаровском крае. 29 февраля на базе Центра для активной молодежи (дом отдыха «Шарголь») в Комсомольском районе состоится конференция с участием предпринимателей региона. Бизнесменам представят предложения по развитию территории Центра, в том числе, бизнес-кейсы по возведению объектов инфраструктуры, а также паспорт инвестиционного проекта. Об этом сообщили в главном управлении внутренней политики края. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Реализовать проект планируется совместно с инвесторами. Общий объем необходимых для этого средств – 330 млн рублей, из них 300 млн — вложения бизнеса. Проект предусматривает строительство конференц-зала на 200 мест, гостевых домиков различных ценовых категорий, точек быстрого питания, обустройство пляжной зоны, а также комплекса для спортивных мероприятий.

Ожидается, что новая рекреационно-туристическая площадка будет востребована для проведения городских, краевых, федеральных, а также частных мероприятий. По предварительным расчетам, срок окупаемости проекта составит 8-9 лет. К участию в обсуждении инвестиционного проекта приглашаются представители бизнес сообщества, органов исполнительной власти края. Ознакомиться с документацией по проекту можно на инвестиционном портале Хабаровского края.