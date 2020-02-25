В новом учебном году восемь профессиональных образовательных учреждений края планируют увеличить подготовку специалистов по направлению «Инженерное дело, технологии и технические науки». Начнется набор на 7 новых профессий, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В новом учебном году пять специальностей будет открыто согласно потребности отраслевых министерств: «Кровельщик», «Наладчик аппаратного и программного обеспечения», «Бригадир-путеец», «Электрослесарь подземный», «Оператор транспортного терминала». Еще одна профессия — «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ» — будет введена в соответствии новыми федеральными государственными образовательными стандартами.

Для инвалидов по зрению в новом учебном году откроется специальность «Медицинский массаж».

— Последние несколько лет мы наблюдаем повышенный спрос на обучение в профессиональных образовательных учреждениях, есть конкурс на бюджетные места. За два года увеличен план приема по направлениям «Машиностроение», «Техника и технологии наземного транспорта», начато обучение по 22 новым профессиям и специальностям. На 2020 учебный год выделено 8 165 бюджетных мест, — сообщил заместитель министра – начальник управления профессионального образования министерства образования и науки края Игорь Макурин.

Отметим, что сейчас в 29 техникумах и колледжах края обучение ведется по 132 специальностям и 62 профессиям.