В Хабаровском крае продолжается сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. За прошлую неделею — с 17 по 23 февраля — к врачам с жалобами на простуду обратилось 12863 человека. В целом по региону эпидпорог не превышен, но в краевой столице, где наиболее сложная ситуация с заболеваемостью, показатели выше нормы. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— В Хабаровске с симптомами простудных инфекций выявлено 5864 человека. По сравнению с прошлой неделей заболеваемость в городе приросла на 1,7%, а в целом эпидпорог превышен на 9,6% В основном болеют школьники 7-14 лет, — прокомментировали ситуацию в краевом минздраве.

Кроме ОРВИ врачи диагностировали в регионе 23 случая гриппа. Все они уже подтверждены лабораторно. Также медики выявили 315 фактов пневмоний.

— Грипп и пневмония — очень опасные заболевания, которые зачастую протекают в тяжелой форме. У пациентов наблюдается высокая температура, сильный кашель, общая слабость организма. В таких ситуациях нельзя заниматься самолечением, а нужно сразу обращаться в лечебное учреждение. При температуре рекомендуется не медлить, а сразу вызывать скорую помощь, — рекомендовали в ведомстве.

В настоящее время из-за опасности распространения простудных инфекций на карантин в Хабаровском крае полностью закрыты 7 школ и 3 детских сада. Еще в 86 классах и 13 группах занятия приостановлены. Общее число заболевших детей превышает 2800 человек.