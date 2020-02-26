В городах и селах Хабаровского края готовятся к масленичным гуляниям. В субботу и воскресенье проводы зимы пройдут во всех муниципальных районах. В краевой столице будет работать несколько площадок.

29 февраля на стадионе имени Ленина запланирована праздничная программа «Широкая масленица». В полдень на сцене, расположенной напротив универсального спорткомплекса, начнется большой концерт. Его участниками станут самодеятельные творческие коллективы Хабаровска. Для гостей праздника будет работать несколько фотозон в русском народном стиле. На интерактивных площадках пройдут игры и конкурсы для взрослых и детей. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В ходе масленичных гуляний всех гостей набережной будут угощать ароматной армейской кашей и горячим чаем. В этот день военнослужащие приготовят почти тысячу порций. На праздничной площадке также будет развернута традиционная торговля горячими блинами, шашлыком и вкусной выпечкой.

Кульминацией праздника в 14.00 станет традиционное сжигание чучела Масленицы.

В этот же день гулянья пройдут на городских прудах. 1 марта в 12.00 праздник начнется возле Экодома, а жителей пос. Горького ждут в это же время по ул. Жуковского, 4. Одновременно гуляния развернутся в индустриальном районе возле ТЦ «ЭВР».

В Комсомольске-на-Амуре 29 февраля в 12.30 начнется праздничная программа на площади у Драматического театра. На следующий день с полудня гуляния развернутся на территории Силинского парка, а также возле ДК «Алмаз» и «Авиастроителей».

С размахом Широкую Масленицу отметят и жители Амурска. Здесь праздник начнется 1 марта на площади перед дворцом культуры. В этот же день «Проводы зимы» пройдут в пос. Березовый Солнечного района, городах Бикин, Вяземский, и других населенных пунктах края.