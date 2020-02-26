В Год журавля-2020 Всемирный фонд дикой природы (WWF) совместно с заповедниками, общественными организациями, учреждениями образования и культуры организовал ряд семинаров, посвященных этим редким птицам, для педагогов Забайкальского, Приморского, Хабаровского краев и Амурской области.

Международный фонд охраны журавлей и Рабочая группа по журавлям Евразии по инициативе WWF России объявили 2020 год Всемирным Годом журавля. Поводом послужило все ухудшающее положение популяций журавлей Восточной Азии. Союз охраны птиц России выбрал журавля Птицей 2020 года в России.

В бассейне Амура WWF России вместе с партнерами, среди которых 24 заповедника и национальных парка, 6 дружин охраны природы и 22 общественных организации, продолжает общественную кампанию «Журавль — птица мира». Частью ее стали начатые в феврале семинары для учителей и работников культуры.

«Педагоги и работники библиотек и музеев не случайно стали основной аудиторией наших семинаров. Главной причиной сокращения численности журавлей в мире является воздействие на них человеческой деятельности, в первую очередь – связанное с ухудшением среды обитания птиц. Пожары, использование мест гнездования и зимовок журавлей под пашни, пастбища и сенокосы, осушение болот, загрязнение водно-болотных угодий – все это крайне негативно сказывается на редких птицах, — комментирует Даниил Титов, руководитель отдела по ООПТ Амурского филиала WWF России. — Рассказывая людям о влиянии человека на живую природу и о том, что может сделать каждый из нас для ее сохранения, можно добиться улучшения состояния популяций журавлей. Мы рассчитываем, что учителя и работники учреждений культуры, овладев с нашей помощью на семинарах целым пакетом методических разработок, донесут полученные знания до детей и взрослых, живущих как в больших городах, так и в самых маленьких селах, расположенных в местах обитания журавлей».

В Забайкалье такие «журавлиные» встречи были организованы совместно с федеральными ООПТ Забайкальского края и Забайкальским государственным университетом. Семинары состоялись в Даурском и Сохондинском заповедниках, национальном парке «Алханай». В Чите их провели на базе объединенного визит-центра федеральных ООПТ Забайкалья, а также в городском Центре детско-юношеского туризма и краеведения. В итоге о журавлях, их биологических особенностях, угрозах и планах по сохранению этих птиц узнали более 250 педагогов школ, учреждений дошкольного и дополнительного образования, библиотекари и музейные работники из Ононского, Борзинского, Дульдургинского, Кыринского, Читинского районов и города Читы.

В Амурской области Зейский заповедник заинтересовал журавлиной темой более 30 педагогов школ и детских садов г. Зеи и Зейского района. А в Благовещенске общественная организация «АмурСоЭС» вместе с Благовещенским государственным педагогическим университетом собрала учителей из 7 южных районов области, являющихся основным местом обитания журавлей на Среднем Амуре.

В Хабаровске семинар для учителей и работников учреждений культуры был организован ФГБУ «Заповедное Приамурье», а в Уссурийске – Уссурийским заповедником.

«В Забайкалье встречаются шесть видов журавлей из семи, обитающих в России, — говорит Наталья Темченко, заместитель директора по экопросвещению Даурского заповедника, — Узнавая больше об этих замечательных птицах, педагоги и работники культуры смогут интереснее рассказать детям о том, что угрожает журавлям и почему их необходимо сохранять».

В свою очередь, поддержка населения позволит WWF России более эффективно выполнить практические мероприятия в рамках Года журавля – создание новых охраняемых природных территорий, противопожарную и антибраконьерскую работу в местах обитания журавлей, работу с сельхозпроизводителями по улучшению условий обитания этих редких птиц.

«Мы планируем провести подобные семинары и в других городах и районах Амурского экорегиона, – отмечает Юрий Гафаров, координатор проектов по ООПТ Амурского филиала WWF России, координатор Года журавля-2020 в бассейне Амура. – До конца марта встречи с учителями школ, воспитателями детских садов, работниками библиотек и музеев состоятся в Амурске, Комсомольске-на –Амуре, Биробиджане, Уссурийском районе Приморского края, в северных районах Амурской области. В мае учителя Амурской области соберутся в Хинганском заповеднике, где, помимо прочего, смогут поучаствовать в учетах гнездящихся журавлиных пар. Кроме того, в марте в Благовещенске соберутся студенты – члены Дружин охраны природы, чтобы обсудить участие в программе «Посланцы Амура», которая в этом году также будет посвящена журавлям».