Накануне в правительстве края обсудили ситуацию с сообщениями о ложных минированиях. Звонки и электронные письма с угрозами поступают в учреждения региона второй год подряд практически ежедневно. За 2019 год в торговых и социальных объектах получили 627 таких сообщений, после каждого из которых были вынуждены эвакуировать всех посетителей. Ситуация дошла до критической черты, так как при эвакуации наносится серьезный ущерб как экономический, так и моральный, ведь людей зимой приходится экстренно выводить в мороз, а это могут быть дети или больные люди.

— С прошлого года в крае стали отмечаться случаи отказа от эвакуации. Понятно, что все устали, однако это ставит под угрозу безопасность людей, что недопустимо. Так, по оперативным данным, на прошлой неделе в 12 магазинах сети «Самбери» зафиксировано 2 подобных факта. Вместе с тем на территорию не допускались дополнительные люди. Просим правоохранительные органы принять меры реагирования, — сообщил руководитель департамента региональной безопасности губернатора края Владимир Соломатин.

Представители краевой прокуратуры в свою очередь заявили, что в постановлении Правительства РФ, регулирующем антитеррористическую защищенность объектов, эти моменты оговорены. При поступлении сообщения о минировании, в том числе ложного, охранная организация любого учреждения должна обеспечивать полную эвакуацию. С 16 декабря прошлого года появилась административная ответственность за неисполнение требований, ранее ее не было. Поэтому теперь по всем случаям отказа в эвакуации будет проводиться проверка. Если случаи произошли до декабря, то надзорный орган выдаст предупреждение, а если после — то последует наказание.

При этом, как подчеркнул губернатор Сергей Фургал, выполнять требования по обеспечению антитеррористическую защищенности нужно в обязательном порядке.

— Вопросы профилактики терроризма сегодня стоят на особом контроле. По поводу отказов, надо дать юридическую оценку действиям управленцев. Ведь если произойдет реальный факт минирования, последствия будут трагическими. Эвакуацию необходимо проводить в любом случае, это должно быть понятно всем. Также прошу усилить оперативную работу в части выявления самих лже-террористов, — подчеркнул Сергей Фургал.

Напомним, что накануне утром в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре из-за очередного анонимного сообщения о минировании пришлось эвакуировать сразу все школы. Оперативники сейчас ведут поиск злоумышленника, сорвавшего уроки. Между тем, в августе прошлого года один из таких хулиганов, терроризировавших торговые сети, был установлен и задержан. Нарушителя арестовали в Йошкар-Олы, откуда он шантажировал хабаровских бизнесменов. За год правоохранители вычислили еще троих лже-террористов, по каждому из них идет уголовное разбирательство.