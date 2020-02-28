Запись в первый класс продолжается в Хабаровском крае. Подать заявление на прием ребенка в школу можно через региональный портал государственных услуг uslugi27. Как сообщили в министерстве информационных технологий и связи края, за месяц — с 26 января по 27 февраля — возможностью получить услугу в электронной форме воспользовались 3800 жителей региона. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— На портале можно найти сведения о перечне необходимых документов, а самое главное — подать заявление, не выходя из дома. Получить услугу можно с любого устройства, подключенного к сети Интернет. Согласно правилам, пока записать ребенка можно в школу по месту прописки. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс стартует с 1 июля текущего года и продолжится до момента заполнения свободных мест, — пояснили в ведомстве.

Там также напомнили, что для работы с порталом необходимо пройти регистрацию. Сделать это можно как непосредственно на портале, так и в ближайшем МФЦ или специализированном центре обслуживания.

По данным министерства образования и науки края, в 2020 году впервые за парты сядут более 16 тысяч детей. Из них половина – жители Хабаровска.