МБУ «Горзеленстрой» продолжает эксперименты по ландшафтному оформлению краевой столицы. В тренде нынче звери. Пять таких представителей пластиковой фауны были закуплены и уже удивляли горожан в 2019-м. Теперь искусственных обитателей «каменных джунглей» станет больше. Предприятие приобрело ещё 14 топиарных фигур из искусственной зелени для организации необычных фотозон. Компанию семейству косолапых составят декоративные грибы, лось, олени, кони, слоны, прайд львов и задорный ослик из популярного мультфильма о Шреке. Они будут украшать Амурский и Уссурийский бульвары, площадь Блюхера. Рядом с ними проложат декоративные дорожки, выложат композиций из камней, мелких хвойников, можжевельников и цветов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Украшая город, мы обязательно учтем и то, что наша страна отмечает 75-летие Великой Победы: в честь знаменательной даты к 9 мая мы установим на улицах дополнительные цветочные конструкции», — поделилась планами мастер тепличного хозяйства «Горзеленстроя» Нелли Иванова.

Всего же своими красками и цветением горожан и туристов в Хабаровске порадуют 520 тысяч растений более чем 20 видов. До глубокой осени можно будет любоваться петуньями, бегониями, колеусами и многими другими цветами самых различных форм и окрасок. Часть из них – самые ранние — уже подрастают в теплицах, а растениеводы занимаются посевом семян цветов с более поздними сроками цветения.

Общая площадь хабаровских цветников, которые обслуживает предприятие, без малого 7,5 тысяч квадратных метров. Помимо посадок на клумбах, в этом году в город озеленители выставят 2800 элементов вертикального озеленения — башен, шаров, многоярусных вазонов, цветочных чаш, кашпо, балконниц: на сотню больше, чем в минувшем. На ароматное убранство краевой столицы из городского бюджета выделено 15 миллионов рублей.