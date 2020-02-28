10 тысяч душистых символов весны четырех сортов («Яркое золото» — желтые, «Барселноа» — розовые, «Сильная любовь» — страстные красные, «Белая звезда» — белоснежные) озеленители МБУ «Горзеленстрой» вырастили для хабаровчан к 8 марта. То и дело под тепличными куполами раздается металлическое позвякивание – это флористы острыми ножницами режут под корень хрупкую цветочную красоту. Тщательно упаковав благоуханные тюльпановые снопы в бумагу, они ставят их в емкости с ледяной водой и прячут в холодильники с температурой +2°C – доходить «до кондиции» и дожидаться своих покупателей. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Как рассказала мастер тепличного хозяйства Нелли Иванова, как и в предыдущие годы, отборные луковицы были закуплены в Голландии. Молодую цветочную поросль холили и лелеяли весь февраль. Тюльпаны ответили на заботу и дали сильные, крепкие ростки с хорошими крупными бутонами.

«Мы выбрали уже проверенные нами в прошлые годы сорта с крупным цветочным бокалом – более 5 сантиметров, и высоким стеблем (40-60 см)», — отметила она. «Заказы на букеты из тюльпанов для прекрасной половины своих сотрудников хабаровские предприятия начинают делать нам еще с января. Поток заявок не прекращается и сейчас. Надеемся, цветов хватит всем. К Международному женскому дню они будут в самой красе. Цена на наши тюльпаны, как и раньше, вполне демократичная – 75 рублей за цветок вместе с упаковкой», — поделилась Нелли Иванова.

К празднику Весны, Любви и Красоты многие хабаровчанки получат от своих джентльменов ароматные и яркие цветочные подарки, которые, при правильном уходе, будут радовать их не один день. Флористы советуют: чтобы срезанные тюльпаны простояли в вазе дольше, нужно убрать их подальше от яркого света, каждый день подрезать стебли и менять в емкости воду, добавляя в нее лед или снег – эти неженки любят прохладу.

К 8 марта «Горзеленстрой» предложит жителям Хабаровска не только «голландское чудо», но и другие экзотические цветы, высаженные в кашпо: гиацинты, розы, примулы, гортензии, редкие виды колеусов.