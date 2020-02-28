В рамках празднования Великой Победы на стадионе имени Ленина будет реализован уникальный дизайнерскийпроект — «Ландшафты Памяти».Уже сейчас полном ходом идет подготовка к предстоящим праздничным мероприятиям.

— 9 мая – священный и дорогой для каждого праздник, который мы встречаем с особыми чувствами, — подчеркнул генеральный директор Дирекции спортивных сооружений Хабаровского края Александр Павлинов. — Этой весной тысячи ярких живых цветов, объёмные топиарные фигуры в виде солдатской каски и автомата, огромные алые звезды и русские белые березы украсят фонтанную площадь, береговую линию Амура, клумбы и входные группы спортивного парка.Чтобы всю эту красоту воплотить в реальность, группе зеленого хозяйства, где трудится команда настоящих профессионалов,любящих свое дело, предстоит выполнить достаточно серьезный объем работ.

Специально к 75-летию Победы «зеленое»подразделение Дирекции спортивных сооружений Хабаровского края запланировало вырастить и высадить в тематические конструкции и цветники растений в три раза больше, чем в прошлом году. И эта задача им под силу. Ведь за последние четыре года стадион имени Ленина заметно преобразился. Результаты кропотливой работы группы зеленого хозяйства по достоинству оценили посетители парка.

— Три года назад, когда было начато масштабное озеленение спортивного парка, на стадионе действовала всего одна теплица, — рассказала руководитель группы зеленого хозяйства Елена Корчевская.- Сейчас это оснащённый по последним достижениям науки и техники в с/х фитотрон. Он расположен в отдельном помещении на 80 м2. На профессиональных стеллажах, с поддержанием определённой температуры воздуха и почвы, с относительной влажностью воздуха и интенсивностью освещения, с автоматическим капельным поливом, с использованием профессионального субстрата уже во всю растет и развивается молодая рассада однолетних растений. Количество растений исчисляется десятками тысяч.

В современном фитотроне на стадионе выращиваются не только семена растений. Там успешно размножаются маточные однолетние и многолетние культуры. Специально к празднику большой ассортимент однолетних культур пополнился в этом году.Что это за растенияи где они будут высажены – эти секреты «зеленые» раскрывать пока не спешат. Но уверяют, что этой весной спортивный парк расцветет во всей красе.

Праздничное масштабное озеленение спортивного парка и другие мероприятия, посвящённые 75-й годовщине Великой Победы,станут символом бессмертной памяти всем фронтовикам и труженикам тыла, которые не дожили до этой памятной даты.