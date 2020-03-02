По-настоящему весеннюю погоду обещают синоптики жителям Хабаровском крае на этой неделе. Начиная с понедельника температура воздуха днем будет постепенно нарастать и к выходным дойдет до +6 градусов. Ночью мороза тоже не будет, но отрицательный фон все же сохранится – до -6…-8 градусов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Осадков мы не прогнозируем. К региону вновь подходят теплые воздушные массы, которые будут определять погоду. На выходных ждем активное таяние снега. В южных районах в отдельных местах может сойти снежный покров, — сообщили в Дальневосточном УГМС.

Как уточнили в краевом управлении лесами, пока риски ранних пожаров в Хабаровском крае минимальны, даже несмотря на сильное потепление. По плану открытие противопожарного сезона должно произойти 30 марта. Однако лесники могут открыть пожароопасный сезон и раньше, если этого потребует оперативная обстановка.

— Мы следим за ситуацией, фиксируем, как сходит снег в районах. Вся техника и личный состав нашей службы уже готовы к тушению пожаров. Но огромное значение будет играть и то, как сами жители отнесутся к пожарной безопасности. К примеру, сейчас нас ждут выходные. Многие решат отметить праздники на природе. Поэтому заранее просим разводить костры только в подготовленных местах, а после отдыха – обязательно тушить за собой. Тогда пожары будут исключены, так как природных факторов их возникновения сейчас нет, — подчеркнули в краевом управлении лесами.

В связи с потеплением может осложниться и ситуация с ледовыми переправами на водоемах. Пока все 38 зимников работают в штатном режиме. Спасатели МЧС регулярно проверяют на переходах толщину льда. Если будет выявлено, что лед не прочен, переправу закроют, о чем сразу же сообщат через СМИ. Узнать о работе переправ и местах их расположения можно в ГУ МЧС Росси по региону, а также в администрации своего муниципалитета. При возникновении ситуаций, угрожающих жизни или здоровью, жителей края просят сообщать на единый телефон вызова оперативных служб «112».