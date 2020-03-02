Семьи Хабаровского края, в которых в этом году родится второй ребенок, получат региональный материнский капитал в увеличенном размере — 184 985 руб. 10 коп. Это связано с увеличением федерального материнского капитала, который теперь составляет 616 617 рублей. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, продлевающий срок действия программы материнского (семейного) капитала и увеличивающий суммы выплат. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Напомним, 15 января этого года Владимир Путин в Послании Федеральному собранию предложил увеличить размер социальных выплат, направленных улучшение демографической ситуации в стране. Теперь при рождении второго ребенка начиная с 1 января 2020 года размер материнского капитала увеличивается на 150 тыс. рублей и составляет в общей сумме 616 617 рублей.

Соответственно увеличивается и размер регионального материнского капитала при рождении второго ребенка, который составляет 30 % от федеральной выплаты. После вступления закона в силу, его величина составит 184 985 руб. 10 коп.

— Региональный материнский капитал в новом размере могут оформить семьи, в которых начиная с 1 января 2020 года родится второй ребенок. Изменения коснутся и тех, кто уже оформил региональный материнский капитал на рожденных в этом году детей, но еще не распорядился им. В этом случае сумма будет проиндексирована в беззаявительном порядке, — пояснили в министерстве социальной защиты населения края.

Напомним, региональный семейный капитал предусмотрен национальным проектом «Демография». Деньги можно направить на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком (детьми), приобретение товаров и услуг для социальной адаптации детей-инвалидов.