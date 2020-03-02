Итоги операции «Такси» подвели в крае. В феврале специалистами главного управления регионального государственного контроля и лицензирования совместно с ГИБДД было проверено 99 такси. Инспекторами ДПС составлено 15 протоколов в отношении водителей, которые управляли автомобилями с незаконно нанесенной символикой легкового такси. Материалы направлены в мировые суды для принятия решения. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В ведомстве также напомнили, что закон запрещает заниматься таксомоторными перевозками при отсутствии специального разрешения. Их выдачу осуществляет главное управление госконтроля.

— При заказе такси через специальные приложения в комментариях ставьте пометку «такси с разрешением», это же требование озвучивайте диспетчеру по телефону. Влиять на легализацию рынка такси может и должен сам потребитель услуги. Сейчас мы прорабатываем вопрос о заключении с диспетчерскими службами соглашений о сотрудничестве. В частности, документ предусматривает запрет на передачу заказа лицам, не имеющим разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа, — рассказал начальник главного управления Андрей Коротков.

Он также отметил, что с начала года выявлено почти 60 водителей, нелегально осуществлявших перевозки пассажиров и багажа. Решается вопрос о привлечении их к ответственности в виде административного штрафа в размере 5 тыс. руб.