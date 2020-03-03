Около 8 утра 3 марта 2020 года дана полная ликвидация пожара, возникшего накануне вечером в здании автосервиса на ул. Павловича в Хабаровске. Огнеборцы на месте ведут проливку единичных очагов тления деревянных конструкций и разбирают строение. Для установления причины возгорания на месте работали дознаватели Государственного пожарного надзора МЧС России. Специалисты Испытательной пожарной лаборатории проведут осмотр и сбор материалов для проведения экспертизы. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

Сообщение о возгорании на территории автосервиса на пульт пожарно-спасательной службы г. Хабаровска поступило в 22.11 (хбр) 2 марта 2020 года. На момент прибытия первых подразделений в ходе разведки было установлено, что в отдельно стоящем одноэтажном здании с деревянной кровлей происходит горение внутри строения, где находятся разобранные автомобили. Пожару был присвоен повышенный номер сложности.

Благодаря слаженным действиям пожарных расчетов в 00.12 (хбр) 3 марта очаг огня удалось оперативно локализовать на площади 750 кв. м. Около 2 часов ночи ликвидировано открытое горение. Пострадавших нет.

Из зданий огнеборцы вынесли два газовых баллона. Тушение пожара осложнялось большой горючей нагрузкой, наличием деревянных конструкций. Часть строения и соседние здания пожарным удалось отстоять. Также было эвакуировано 4 транспортных средства.

Всего к ликвидации пожара было задействовано 43 человека личного состава и 13 единиц техники.