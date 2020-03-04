Специалисты органов социальной защиты, многофункциональных центров продолжают принимать заявления от владельцев дачных и садовых участков на материальную помощь. Выплаты уже получили 3 тысячи 377 заявителей, чьи наделы пострадали в 2019 г. Это жители Хабаровского края, которые имеют дачные и садовые участки, в том числе и в соседней ЕАО. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— С муниципальными образованиями были уточнены списки получателей господдержки. Это 6 тысяч 195 человек, в том числе 3 тысяч 757 – жители края, участки которых находятся на территории субъекта. Всего поступило 5 тысяч 232 заявления. У остальных еще есть время до конца месяца. Документы будут приниматься до 31 марта включительно, — отметили в министерстве социальной защиты населения края.

Выплата причитается владельцам угодий, находящихся в границах муниципальных образований, на территориях которых был введен краевой режим ЧС. Получить выплату не смогут жители, чье право на земельные участки было утрачено на дату подачи заявления, а также те, кто получил право собственности после даты объявление регионального режима ЧС – 29 июля 2019 г.

Напомним, выплаты компенсаций из федерального бюджета были предусмотрены только для крупных хозяйств и ЛПХ. Пострадавшим от паводка дачникам и садоводам выплатить компенсации из краевого бюджета распорядился губернатор Сергей Фургал.

В 2019 году от переувлажнения почв и паводка в крае пострадал урожай на площади 24 тысячи гектаров. Это на 3 тысячи гектаров больше, чем во время крупномасштабного наводнения 2013 года. По основным видам культур произошло снижение урожая примерно на 20% и частичная гибель. Снижение индекса производства продукции сельского хозяйства в 2019 году ожидается более чем на 8 % к уровню прошлого года. Ущерб, связанный со снижением объемов производства сельхозпродукции, поголовья животных, необходимостью восстановления плодородия почв для сельхозорганизаций, фермеров, а также граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, садоводческих и огороднических товариществах превысил 1 млрд рублей.