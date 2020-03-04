Подписано постановление администрации города о введении временного ограничения на передвижение по улицам города большегрузной техники в весенний период. Оно вступит в силу 3 апреля и будет действовать до 12 мая.

Как рассказал начальник отдела выдачи разрешений городского управления административно-технического контроля Евгений Безуглый, в период сезонной распутицы, тяжеловозам с нагрузкой, превышающей 3,5 тонны на ось, проезд по трассам краевого центра будет запрещен. Многолетняя практика показывает, что эти ограничения позволяют уберечь городские трассы от сильного разрушения в момент, когда они находятся в процессе оттаивания дорожной подушки и потому особо уязвимы. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Запрет не будет распространяться только на автомобильные дороги федерального значения, международные перевозки грузов и пассажиров, транспортировку топлива, продовольственных товаров, медикаментов и почты. Также без ограничений по хабаровским магистралям смогут двигаться машины, перевозящие грузы, необходимые для ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров. Беспрепятственно будут проезжать школьные автобусы, техника спецслужб и военных», — отметил он.

Чтобы фуры, чья масса превышает установленные нормативы, могли, в случае острой нужды, все-таки передвигаться по городу, их хозяевам нужно будет оформить специальное разрешение и доплатить за лишний вес. Средства от доплаты будут направлены на ремонт и содержание хабаровских дорог.

«Многие предусмотрительные владельцы большегрузных автопарков озаботились этим вопросом уже сейчас и оформляют разрешения загодя. Мы выдаем их практически круглый год», — отметил Евгений Безуглый.

Для мониторинга движения большегрузного транспорта и выявления нарушителей в период действия весенних ограничений в Хабаровске будут работать 4 передвижные лаборатории – посты весового контроля: с их помощью специалисты фиксируют на видеокамеры грузовики, проезжающие в зоне действия запрещающих знаков, и передают материалы в ГИБДД.

«Штраф за нарушение режима для физического лица начинается от 2500 рублей. Наказание юридическому лицу, на которое оформлена машина, — от 500 тысяч рублей и выше: в зависимости от степени превышения разрешенных грузовых параметров», — сообщил Безуглый.

Стоит отметить, что ограничения, аналогичные весенним, могут быть введены в Хабаровске еще и летом – в период с 10 июня по 31 августа. Но эта мера будет предпринята, только если на краевую столицу опустится тропическая жара – когда днем температура воздуха поднимется выше +32°C и этот факт будет зафиксирован ФГБУ «Дальневосточное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».