Хабаровский краевой музей им. Гродекова стал одним из победителей конкурса проектов фонда «История Отечества» по поддержке выставочной и экспозиционной деятельности. Финансирование в размере 650 тыс. рублей будет направлено на подготовку выставочного проекта «Шкулин. Маньчжурская операция».

Проект включает в себя фотовыставку, каталог коллекции фотонегативов Николая Шкулина из собрания Гродековского музея, а также культурно-образовательную и просветительскую программы в краевом музее и в музеях муниципальных районов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Проект «Шкулин. Маньчжурская операция» о событиях августа-сентября 1945 г. Фотокорреспондент газет «Суворовский натиск» и «Тихоокеанская звезда» Николай Шкулин на протяжении всего периода военной операции в Маньчжурии находился на передовой, фиксируя на фотокамеру ход сражений и людей. Итогом пребывания на фронте стали более тысячи снимков. В 1980-е годы коллекция негативов была передана автором в собрание Хабаровского краевого музея им. Гродекова. Некоторые снимки фрагментарно экспонировались на выставках, «иллюстрируя» финал Второй мировой войны. Большой тематической выставки до сих пор не было, как и не было полной научной каталогизации «маньчжурской» коллекции фотографа, — сообщили представители музея.

На сегодняшний день специалисты музея разрабатывают концепцию выставки, отбирают предметы для экспонирования, в том числе фотоаппараты и награды Николая Шкулина. В ближайшее время начнется оцифровка негативов, чтобы их в дальнейшем можно было использовать не только для выставки, но и для тематического каталога. Параллельно ведется работа по созданию передвижной выставки для муниципальных музеев районов края. Для отдаленных территорий будет разработан ее электронный вариант. В музее им. Гродекова выставку планируют открыть в начале августа.

Напомним, 2020 год по всей стране объявлен Годом памяти и славы. В Хабаровском крае проводятся различные тематические мероприятия, в том числе направленные на сохранение исторической памяти.