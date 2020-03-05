Работа по оптимизации процедур в сфере строительства продолжается в Хабаровском крае. В Хабаровске в Центре оказания услуг «Мой бизнес» краевое управление Росреестра открыло отдельное окно по приему документов от предпринимателей. Благодаря этому, сроки оказания услуг по постановке на кадастровый учет и государственной регистрации права сокращены до 7 рабочих дней. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Отметим, что именно эти две услуги являются самыми востребованными у деловых людей. Представители бизнес-сообщества неоднократно обращали внимание на необходимость совершенствования этой работы.

— Сокращение сроков государственной регистрации и кадастрового учета — важнейшее условие для повышения качества государственных услуг. Эта работа направлена на улучшение инвестиционного и делового климата в регионе. Мы ждем предпринимателей по адресу: г. Хабаровск, ул. Запарина, 51, — сообщила заместитель руководителя Управления Росреестра по краю Елена Семченко.

Она также подчеркнула, что в случае подачи электронного заявления срок регистрации для бизнеса составляет всего 2-3 дня, но только при условии надлежащей подготовки и содержания представленных документов.