Работа по оптимизации процедур в сфере строительства продолжается в Хабаровском крае. В Хабаровске в Центре оказания услуг «Мой бизнес» краевое управление Росреестра открыло отдельное окно по приему документов от предпринимателей. Благодаря этому, сроки оказания услуг по постановке на кадастровый учет и государственной регистрации права сокращены до 7 рабочих дней. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.
Отметим, что именно эти две услуги являются самыми востребованными у деловых людей. Представители бизнес-сообщества неоднократно обращали внимание на необходимость совершенствования этой работы.
— Сокращение сроков государственной регистрации и кадастрового учета — важнейшее условие для повышения качества государственных услуг. Эта работа направлена на улучшение инвестиционного и делового климата в регионе. Мы ждем предпринимателей по адресу: г. Хабаровск, ул. Запарина, 51, — сообщила заместитель руководителя Управления Росреестра по краю Елена Семченко.
Она также подчеркнула, что в случае подачи электронного заявления срок регистрации для бизнеса составляет всего 2-3 дня, но только при условии надлежащей подготовки и содержания представленных документов.
Эта запись была опубликована 05.03.2020в 15:23. В рубриках: Бизнес.
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