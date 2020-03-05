В честь Международного женского дня все трамваи, троллейбусы и автобусы, принадлежащие МУП «ГЭТ», будут возить представительниц прекрасного пола абсолютно бесплатно. Акция пройдет в качестве подарка для прекрасных дам. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.
«В этот замечательный праздник наши любимые хабаровчанки смогут свободно ездить в трамваях, троллейбусах и автобусах маршрутов №1 и №29П, на которых работает «Горэлектротранспорт». Количество поездок неограниченно», — отметил начальник управления промышленности, транспорта, связи Владимир Ощановский.
Он добавил, что администрация города призывает и коммерческих перевозчиков присоединиться к этой акции.
Эта запись была опубликована 05.03.2020в 15:31. В рубриках: Общество.
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