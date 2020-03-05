Из-за ранней теплой весны лед на них подтаял и больше непригоден для катания. Первой «ласточкой» стал каток на Центральной набережной. Уже начался его демонтаж. А теперь и все остальные уличные ледовые площадки завершили сезон. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Как сообщили в городском управлении по физической культуре, спорту и здравоохранению, закрыты муниципальные катки на стадионах «Нефтяник», «Юность» и «Заря». На каждом из них всю зиму одновременно могли кататься и укреплять свое здоровье более сотни человек.

Не функционируют катки в городских парках и у кинотеатра Хабаровск. 70 хоккейных коробок, которые были залиты в этом году в хабаровских дворах, уже не ждут любителей коньков: лед там тоже растаял. Теперь все спортивные объекты и площадки, использовавшиеся под уличные катки, предстоит быстро привести в порядок и «переключить» на летний режим, чтобы спортсмены и сторонники ЗОЖ могли приступить к тренировкам на свежем воздухе как можно скорее.

Впрочем, для фанатов плавного скольжения по звонкому льду не все так безнадежно: любимому развлечению можно предаться в крытых сооружениях — на катке «Лидер», в Краевом центре развития хоккея «Амур», а также в хабаровских спорткомплексах «Платинум Арена», «Ерофей» и «Южный».