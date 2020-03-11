В Хабаровском крае закупят лекарства для льготных категорий граждан с редкими заболеваниями. В этом году на эти цели региональный минздрав направит 1,1 млрд рублей. При этом 380,7 миллионов рублей региону выделят из федерального бюджета, а 708,9 миллиона рублей будет израсходовано из краевого. Средства пойдут на приобретение самых востребованных и жизненно важных медикаментов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Пациенты получают лекарства по специальному реестру. Сейчас в крае 28 тысяч федеральных льготников и почти 66 тысяч краевых. Граждане заведены в специальную программу. Поэтому весь учет ведется в информационной системе, — пояснили в министерстве.

В ведомстве напомнили, что электронная система обеспечения лекарствами действует в Хабаровском крае еще с 2009 года. Льготник получает на руки распечатанный рецепт, с ним он идет в аптеку и берет свои препараты. Такой порядок позволяет контролировать запасы лекарств на складах, их движение и остатки.

Что касается новой инициативы федеральных властей по ввозу в Россию незарегистрированных лекарств, то в краевом минздраве ждут, когда в регионы придет нормативная документация для организации таких поставок. Согласно поправкам, ввозить подобные препараты можно только для нужд конкретных пациентов. И в этом смысле опять пригодится электронная система учета, так как она поможет установить необходимый контроль.

— Правительство РФ определяет перечень препаратов в целях их ввоза в Россию. Речь идет о лекарствах, содержащих наркотические или психотропные вещества. Но пока конкретного порядка мы еще не получили. Ждем документацию, и тогда сможем приступить к этой работе. Главное, что у нас есть для этого необходимая база, — прокомментировали ситуацию в ведомстве.

Напомним, что новый закон был разработан после серии случаев задержания родителей, заказавших для своих детей-инвалидов наркотические препараты, облегчающие боль. В августе матери детей-инвалидов обратились к Президенту России с просьбой решить эту системную проблему, а в декабре глава государства утвердил нормативный акт, призванный отрегулировать эту сферу.