Краевая противопожарная служба обновила парк автомобильной техники. На вооружение огнеборцев поступают семь новых УРАЛов, закупленных по краевой госпрограмме «Защита населения Хабаровского края от чрезвычайных ситуаций и пожаров». Автомобили отличаются повышенной проходимостью. Он смогут нести дежурство в самых отдаленных точках региона, где очень важно суметь проехать по бездорожью. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Каждая автоцистерна укомплектована пожарно-техническим вооружением, в ней может разместиться расчет из 6 человек. УРАЛы — это известная марка в нашей сфере. Мы давно используем такую технику, и она прекрасно себя проявляет при работе не только в городе, но и в сельской местности, — рассказали в комитете правительства края по гражданской защите.

Стоимость одного автомобиля составляет более 7 млн рублей. Кроме автотехники, для противопожарной службы в этом году также закупят средства индивидуальной защиты органов дыхания, аварийно-спасательный инструмент. Всего сейчас у краевых пожарных в распоряжении 321 единица основной и специальной пожарной техники.

По прогнозам синоптиков, пожароопасный сезон в этом году обещает быть ранним и сложным. В южных районах уже местами сходит снег. Новая техника поможет службе более эффективно справляться с огнем как в населенных пунктах, так и в их окрестностях, где регулярно весной возникают крупные палы. На текущий момент в Хабаровском крае 184 поселения дополнительно подвержено угрозе лесных пожаров.