Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал посетил цех по производству фанеры в пос. Хор района им. Лазо. Предприятие глубокой переработки мощностью 15 тыс. м3 ввело в эксплуатацию ООО «Восточная торговая компания» («ВТК»). Проект стал первым в стране, получившим поддержку Фонда развития промышленности по ставке 1 % годовых.

Запуск производства в Хабаровском крае стал результатом совместной реализации федеральной и региональной промышленной политики по совершенствованию использования лесных ресурсов. На уровне государства введены высокие заградительные пошлины на вывоз за рубеж круглого леса, а на региональном уровне разработаны доступные меры поддержки переработки сырья. Продукция хорского предприятия пользуется большим спросом на строительном рынке. Кроме того, в рабочем поселке создано 63 новых рабочих места, а уплата в период пользования займом составляет не менее 50 млн рублей налоговых платежей в краевой бюджет.

— При поддержке Фонда развития промышленности компания организовала современное производство, создала новые рабочие места и значительно увеличила ассортимент выпускаемой продукции. Теперь наше предприятие готово предложить российским и зарубежным партнерам высококачественную продукцию деревообработки собственного производства, отвечающую международным стандартам качества, – заявил генеральный директор ООО «ВТК» Василий Ганченко.

Инвестиции по проекту составили 227,3 млн рублей, из которых 62,9 млн рублей (70%) и 27 млн рублей (30%) соответственно займы федерального и краевого фондов развития промышленности, 137,4 млн рублей – собственные средства предприятия. На сегодняшний день на рассмотрении находится еще одна заявка от производителя фанеры. Для реализации третьего этапа проекта компания рассчитывает получить под 1 % годовых 47 млн рублей, из которых 14 – средства краевого бюджета. Еще 53 млн на реализацию проекта будет направленно из собственных средств.

— Эта компания показывает, как можно и нужно работать. Во-первых, в производстве используют породы древесины, не относящиеся к ценным. А во-вторых, что особо радует, это безотходное производство. Таким предприятиям хочется помогать, и мы будем это делать. Тем более, если это способствует созданию новых рабочих мест и дополнительным налоговым поступлениям в местный бюджет. Поэтому мы найдем возможность помочь предприятию из средств краевого бюджета, — сказал губернатор Сергей Фургал.

Фонд развития промышленности (ФРП) создан по инициативе Минпромторга РФ для модернизации российской промышленности и обеспечения импортозамещения. Программы фонда позволяют российским предприятиям получить льготный займ, необходимый для запуска производств отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок. Соглашения ФРП с региональными фондами развития промышленности дают возможность получать займы по совместным программам.