В связи с нарастанием угрозы распространения по миру новой коронавирусной инфекции COVID-2019 Роспотребнадзор настоятельно рекомендовал ввести в российских компаниях и на предприятиях жесткие правила профилактики этого заболевания. Работодателям предлагается установить в офисах и производственных помещениях емкости с антисептиками для обработки кожи рук, следить за температурой сотрудников, а также фиксировать признаки любой простудной инфекции.

— Руководителям предприятий необходимо информировать работников о важности соблюдения правил личной гигиены. В течение всего рабочего дня нужно с небольшими интервалами мыть руки или обрабатывать их антисептиками. Это обязательно делать после каждого возвращения с улицы, поездок на общественном транспорте и пользования общими предметами. Кроме того, на предприятиях необходимо организовать уборку помещений с обязательным проветриванием через каждые 2 часа. На время угрозы инфицирования также нужно отменить командировки в зарубежные страны, где выявлены случаи коронавируса, корпоративы и, по возможности, массовые собрания, которые можно перенести на другие месяцы. Сотрудников с признаками простуды желательно направлять в учреждения здравоохранения для установления точного диагноза заболевания, — говорится в рекомендациях службы.

Напомним, что накануне в Хабаровском крае открылась горячая линия по коронавирусу. Жителей края просят информировать о всех случаях возвращения из-за рубежа. Это необходимо, чтобы установить за человеком медицинский контроль. Для этого нужно позвонить на номер (4212) 402-201 (добавочный 1). Второй вариант – обратиться в поликлинику по месту жительства. Там тоже возьмут все данные и поставят человека на специальный учет.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Сейчас случаи инфицирования зафиксированы уже более чем в 100 странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В РФ зарегистрированы 34 случая заражения.