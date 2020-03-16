Кому корона, а кому и вирус. Так выпьем же за корону в борьбе против всех вирусов. Бережно достаём из холодильника бутылочку водки с красивой этикеткой советского времени «Столичная», под закусь сальце с чёрным хлебом и чесноком. Ну, будем жить!

Сегодня Пётр Порошенко сожалеет, что этот вирус не пришёл на территорию Украины в прошлом, 2019 году. Эх, знать бы! Да, про Сочи слышали. Всё просто, отменить выборы Президента Украины повод весомый, и, сегодня Зеленский мог спокойно рассказывать свои басни и на эту тему. И не надо было засылать под Крымский мост свои корабли.

Исходя из разбора шахматной партии, Пётр Алексеевич пешка, отставшая по той же шахматной терминологии.

Что касается Дональда Трампа, то выборы Президента США отменить возможность представится, всё зависит от совести, что и есть внутренний контроль человека. Но не это главное.

Во всей этой истории про вирус надо понимать, что есть стратегия, а что есть тактика. Стратегия есть то, что мы хотим, а тактика, что мы можем. Сейчас все средства массовой информации, заполняя эфир про страшный вирус, вещают тактические приёмы, и, в их речах нет видимой стратегической перспективы. То ли, не хотят говорить, то ли мозгов не хватает.

Как только США заявили, что в США от такого вируса умрут примерно 1 200 000 человек, чем не повод заявить о списании государственного долга в 23 триллиона долларов. Господин Киселёв, Вы где? А так оно и будет!

И США идут на такой шаг целенаправленно. Как бы там не прикидывались американские политики, но этот вирус был разработан в их почти секретных лабораториях в 2010 году, как ни странно, бежавшими из России русскими микробиологами.

Наверное, путинские птенчики внимательно смотрели знаменитый фильм про засланного казачка. Как итог, на этот зимний период в России изобрели соответствующую вакцину для прививки от гриппа. Живём спокойно!

Думаю, что и на территории Украины есть засланные казачки в 38 вирусных лабораториях, которые открыли США. Неужели братья предадут. Вот тут будет интересно!

Если в Ухань вирус завезли американские военные при проведении совместных учений по противодействию применения бактериологического оружия, которые по непонятным для китайцев причинам продлились на полгода, то в Россию уже новый вирус привезут заробитчане незалежной. За участие в опытах каждому платят тысячу зелёных!

И в своей телепрограмме «Международная пилорама» сын знаменитого постановщика неуловимых мстителей Тигран Кеосаян неоднократно повторит свою знаменитую фразу, что на этой неделе на территорию России прибыл новый вирус. Когда это будет?

Читали книгу «Эгоистичный ген»? Написал британский биолог Ричард Докинз. Вот краткая рецензия: «Мы созданы нашими генами. Мы, животные, существуем для того, чтобы сохранить их, и служим всего лишь машинами, обеспечивающими их выживание, после чего нас просто выбрасывают. Мир эгоистичного гена — это мир жестокой конкуренции, безжалостной эксплуатации и обмана. Ну а как же акты явного альтруизма, наблюдаемые в природе: пчелы, совершающие самоубийство, когда они жалят врага, чтобы защитить улей, или птицы, рискующие своей жизнью, чтобы предупредить стаю о приближении ястреба? Противоречит ли это фундаментальному закону об эгоистичности гена? Ни в коем случае: Докинз показывает, что эгоистичный ген — это еще и очень хитрый ген. И он лелеет надежду, что вид Homosapiens — единственный на всем земном шаре — в силах взбунтоваться против намерений эгоистичного гена. Эта книга — призыв взяться за оружие. Это руководство и одновременно манифест, и она захватывает, как остросюжетный роман. «Эгоистичный ген» — блестящая первая книга Ричарда Докинза, и она все еще остается его самой известной книгой, международный бестселлер, переведенный на тринадцать языков. Для этого нового издания написаны примечания, в которых изложены очень интересные размышления о тексте первого издания, а также большие новые главы». Впервые опубликована в 1976 году. Так что мы имеем дело с новой главой эгоистичного гена.

Мойте тщательно руки после того, как в ваших руках побывали доллары. Ведь, как только США спишут свой государственный долг, они сразу же поменяют свою валюту. Ведь в США доллары печатает, с 1910 года, частная компания «Федеральный резервный фонд», что противоречит Конституции Соединённых Штатов Америки, а отмывает эти доллары также частная компания Международный Валютный Фонд, ставя всех на кредит, что и видим в случае с нашим братским украинским народом. Сидеть на кредитной игле придётся не одному поколению.

Говоря о вирусе шахматным языком, цугцванга не ожидается, да и про цейтнот можно не вспоминать. Если только астероид землю не зашибёт. Скорее, эндшпиль король и ферзь против короля и пешки. Как повезёт!

Граждане! Если кто желает попасть в число 1 200 000, добро пожаловать в США. Будете участниками великой стратегической операции, а точнее, то новой волной индейцев Америки.

За индейцев Америки, не чокаясь!

15 марта 2020 года.

Сергей Роща

(первичные сюжетные наброски для книги «За рюмкой водки.Мысли вслух»)