В Обнинске состоялся этап Кубка России по плаванию, в которых приняли участие 400 спортсменов из 18 регионов РФ.Хабаровский край представляли пять участниц, которые в общей сложности завоевали шесть медалей.

Хабаровский край представляли: Диана Харченко, Виктория Шардакова, Полина Кузнецова, Анастасия Котельникова и Вероника Емельянцева. Все они по результатам соревнований завоевали путевки на финал Кубка России, который пройдет с3— по 5 июля также в г. Обнинск.

В комбинированной эстафете 4 по 100 метров наши девушки остановились в шаге от медали, заняв 4 место. У Полины Кузнецовой – бронза на 200-метровке на спине и на 400 метров комплексным плаванием, у Анастасии Котельниковой–серебро на 100-метровке брассом, бронза – на дистанциях 50 и 200 метров этим же стилем, у Дианы Харченко – бронза на 50 метров баттерфляем.

— Раньше отбор на финал Кубка России проводился в Дальневосточной зоне, во Владивостоке. В этом году этапы проходили в Новосибирске, в Пензе, Санкт-Петербурге и в Обнинске. Мы намеренно выбрали одну из самых сильных зон, где в основном собираются пловцы Центрального округа. Так как уже через две недели чемпионат России, куда поедут все наши девушки кроме Дианы Харченко и летом финал Кубка России. В Обнинске наши спортсменки соревновались с такими звездами, как Анастасия Фесикова – чемпионка мира и Европы, вице чемпионка Олимпийских игр и другими именитыми участницами. При этом, хабаровчанкаАнастасия Котельникова – 2007 года рождения, это самый младший возраст, который допускался на эти соревнования, ноона сумела завоевать три медали в абсолютной категории. Амбиции у этой спортсменки очень высокие, ее цель — пройти отбор на Олимпийские игры и на данный момент она очень уверенно к ней двигается. Достойно выступили все хабаровчанки. Вероника Емельянцева заняла четвертое и пятое места, Виктория Шардакова была в десятке сильнейших, Диана Харченко показала лучшие результаты за всю свою спортивную карьеру. Так что очень довольны, — рассказал Сергей Остроушко – вице-президент федерации плавания Хабаровского края, директор СШ «Дельфин».

Ближайшие соревнования по плаванию состоятся 25-27 марта. Во Владивостоке пловцы Хабаровского края поборются за путевки на финал спартакиады учащихся России.