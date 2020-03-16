Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подписал распоряжение «О единовременной денежной выплате отдельным категориям граждан в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне».

Согласно документу, участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, вдовам участников ВОВ, а также бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей будет перечислено по 20 тысяч рублей. Труженики тыла и бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, гетто и тюрем получат по 10 тысяч рублей. Жители Хабаровского края, относящиеся к категории «дети военного времени», получат по 1 тысяче рублей.

Всего, по данным министерства социальной защиты населения, единовременные выплаты получат 67720 человек. Из них 63256 – дети военного времени, труженики тыла – 2024. Еще 2440 человек – участники войны, инвалиды, вдовы участников ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и жители блокадного Ленинграда.

Выплаты начнутся в апреле в беззаявительном порядке. В краевом бюджете на эти цели предусмотрено более 100 млн рублей.

Также ветераны Великой Отечественной войны получат ко Дню Победы по 75 тысяч рублей. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с бывшими жителями блокадного Ленинграда. Для тружеников тыла размер выплаты составит 50 тысяч рублей.

Напомним, 2020 год в стране объявлен Годом памяти и славы, лейтмотивом которого стала 75-я годовщина Великой Победы. В связи с этим, в Хабаровском крае проходят тематические мероприятия. Особое внимание уделяется памятным датам. Центральным событием станет празднование Дня Победы 9 мая.