В 11.36 (хбр) 16 марта 2020 года на центральный пульт пожарной связи гарнизона пожарно-спасательной службы города Хабаровск поступило сообщение о возгорании в складском помещении, расположенном по улице Шкотова. На место незамедлительно выехали подразделения пожарной охраны. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

На момент прибытия на место вызова установлено, что горит обшивка отдельно стоящего складского помещения за зданием Торгово-развлекательного центра «Юбилейный». Угрозы зданию ТРЦ нет, однако наблюдалось сильное задымление и дым порывами ветра отнесло к торговому центру. Поэтому еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений торговый комплекс самостоятельно покинуло порядка 70 человек.

Благодаря слаженной работе пожарных расчётов к 11.50 (хбр) удалось остановить распространение огня и ликвидировать очаги открытого горения. После проливки и разборки конструкций, а также проверки на наличие скрытых очагов горения в 12.17 (хбр) подразделения доложили о полной ликвидации пожара.

Погибших и пострадавших в происшествии нет. Общая площадь пожара составила 50 кв.м.

Тушение пожара проводилось силами 8 человек личного состава и 2 единиц техники.

Причины возгорания будут установлены в ходе проверки сотрудниками Государственного пожарного надзора МЧС России.