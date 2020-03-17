Министр здравоохранения региона Александр Витько опроверг сообщения, появившиеся накануне в прессе о первых случаях коронавируса в Хабаровском крае. Он заявил, что «все это инсинуации, и необходимо пользоваться только официальными источниками». Как раз для этого в регионе запущена телефонная «горячая линия»: (4212) 402-201 (добавочный 1). На нее же власти просят сообщать и о фактах прилета из-за рубежа, чтобы человека могли поставить на медицинский учет и вовремя оказать помощь. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Официально заявляю, что случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Хабаровском крае нет. Мы даем полную информацию на сайте министерства здравоохранения региона и в нашем аккаунте в сети инcтаграм (@minzdrav_27). Все последние данные также приводим через СМИ. Поэтому подобные сообщения — это фейк, — подчеркнул министр здравоохранения края Александр Витько.

Накануне в Российской Федерации отрылся специальный портал стопкоронавирус.рф, где собрана самая актуальная информация о новом заболевании COVID-19. На сайте рассказано, как передается инфекция, а также приведены меры профилактики. Сайт курируют Министерство здравоохранения РФ и Роспотребнадзор России. Одновременно для жителей страны запущена круглосуточная федеральная «горячая линия»: 8-800-2000-112.

Как уточнили в региональном минздраве, сейчас в Хабаровском крае принимаются исчерпывающие меры по недопущению проникновения на территорию коронавирусной инфекции нового типа. В аэропортах продолжает действовать усиленный контроль за прилетающими. В медицинских учреждениях тщательно обследуют всех, у кого есть признаки тяжелого течения простудной инфекции. В учреждениях образования введена повышенная дезинфекция и «медицинские фильтры». Руководителям компаний и предприятий рекомендовано выполнять аналогичные меры.

Напомним, что еще с 13 февраля решением губернатора на территории Хабаровского края был введен режим повышенной готовности в связи с угрозой коронавируса. В регионе отменены спортивные соревнования, сокращены культурно-массовые мероприятия. В вузах были продлены каникулы для иностранных студентов. Всех прилетающих из зарубежных стран, где фиксируется вспышка инфекции, помещают на двухнедельный карантин. К настоящему моменту санитарные врачи уже проверили свыше 4 тысяч человек, въехавших на территорию региона.