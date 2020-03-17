Ее создание накануне мэр города Сергей Кравчук обсудил с руководителями региональных отделений политических партий КПРФ и «Единая Россия».

Поводом для созыва совещания стал митинг, который в воскресенье, 15 марта, провели жителей ветхих домов на проспекте 60-летия Октября. Партийные лидеры обратились к мэру Хабаровска с рядом предложений. К примеру, депутаты попросили ускорить процесс признания ветхих домов аварийными для того чтобы их можно было включить в адресную краевую программу по расселению аварийного и ветхого жилищного фонда, которая поэтапно реализуется в краевом центре преимущественно за счет федеральных средств. В рамках этой программы в прошлом году в Хабаровске было расселено 8 домов, в 2020-ом их будет 11. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Не нужно чтобы люди ходили годами, судились. Необходимо, чтобы межведомственная комиссия, которая признает дома аварийными, приняла такое решение в отношении всех ветхих домов на проспекте. Мы направим все эти списки в край и будем требовать исполнения их полномочий. Только так мы сможем чего-то добиться», — обратился к мэру депутат Законодательной думы Хабаровского края Максим Кукушкин.

Как сообщила собравшимся заместитель начальника городского управления жилищного фонда и приватизации жилья Светлана Пискун, в настоящее время на проспекте 60-летия Октября расположены 68 ветхих жилых домов. 20 из них уже признаны аварийными, 19 находятся на рассмотрении, остальные в ближайшей перспективе будут обследованы межведомственной комиссией, в которую входят представители администрации города, правительства Хабаровского края, МЧС, а также других федеральных и региональных служб и ведомств.

«Нужно понимать, что процесс признания дома аварийным – это не то решение, которое принимается узким кругом людей за закрытыми дверьми. Сначала назначается ряд экспертиз, затем идет процесс рассмотрения. Также хочу подчеркнуть, что даже если аварийный дом признан комиссией подлежащим реконструкции, он все равно включается в список на расселение в рамках краевой адресной программы и его жильцы будут расселены», — сказала Светлана Пискун.

Обсудили собравшиеся и вопрос приобретения жилья для переселенцев на вторичном рынке. Для этого региональным министерством строительства установлен фиксированный денежный лимит, руководствуясь которым муниципалитет должен приобретать вторичные «квадраты» — 66 тысяч 148 рублей за м².

«За такую сумму в Хабаровске купить жилье довольно сложно, однако работа идет. Мы стараемся подыскать людям квартиры в тех районах, которые их удовлетворяют. В этом нам помогают и риелторы, и сами хабаровчане», — добавила Светлана Пискун.

На ближайшие четыре года в Хабаровске в программу расселения ветхого жилья включены 84 жилых дома, признанных аварийными до 1 января 2017 года. На проспекте 60-летия Октября под снос пойдут 4 барака, 2 из которых — в этом году. На программу переселения предусмотрено 1,68 миллиарда рублей, из которых 1,36 миллиарда – средства федерального бюджета, 272 миллиона — из городской казны, около 50 миллионов — из краевого бюджета.

Как было отмечено на встрече, на последующих этапах реализации программы планируется уйти от практики покупки квартир на вторичном рынке в пользу строительства нового жилья. Администрация города готова предоставить земельный участок в границах проспекта 60-летия Октября, улиц Аэродромной, Целинной, Огородной и Производственной под строительство жилых домов для переселенцев из ветхого фонда, все сети город готов подвести. Региональным властям нужно только определить застройщика и начать возведение микрорайона.

«По-моему, жители ветхого фонда зачастую просто не имеют полной информации о ситуации. Нужно организовать работу выездной приемной на этом жилмассиве, где людям бы доходчиво разъясняли все моменты, связанные с перспективой расселения. Кроме того, мы готовы обратиться к нашим депутатам в Законодательной думе с предложением: при корректировке краевого бюджета выйти с инициативой об увеличении средств на программу расселения граждан из аварийного и ветхого фонда», — предложил исполняющий полномочия секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Максим Иванов.

«Сделано немало, но предстоит — еще больше. Нас ждет огромный объем работы — и с краевыми министерствами, и с федеральными органами власти, и с управляющими организациями, которые обслуживают деревянный фонд, и с неплательщиками. В любом случае, надеюсь, что создающаяся рабочая группа будет эффективна и поможет конструктивному решению проблемы», — сказал Сергей Кравчук.

В ее состав войдут представители политических партий, администрации города и горожане, проживающие в ветхом фонде.

Напомним, что сейчас в Хабаровске более 700 домов – ветхие, 230 из них официально признаны аварийными. Для их полного расселения потребуется более 18 миллиардов рублей (а городской бюджет при этом составляет немногим более 15 миллиардов). Для того чтобы единовременно расселить жителей всех домов по проспекту 60-летия Октября необходимо 1,8 миллиарда рублей.