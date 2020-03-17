Уровень заболеваемости этими вирусными инфекциями в краевой столице сейчас ниже эпидпорога на 0,6%. Впрочем, как отметила заместитель начальника городского управления по физической культуре, спорту и здравоохранению Татьяна Скорик, обольщаться не стоит: это может быть лишь временной передышкой. Окончательно распроститься с острыми респираторно-вирусными заболеваниями Хабаровск предстоит только в мае. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Как свидетельствует медицинская статистика, за минувшую неделю за помощью к докторам в городе с симптомами гриппа и ОРВИ обратилось 4627 человек, из них 742 взрослых, 1389 детей дошкольного возраста и 1129 школьников. 22 хабаровчанина гриппуют.

«В настоящее время в краевой столице нет ни одного детского сада, школы, а в них – группы или класса, которые бы были закрыты на карантин», — сказала Татьяна Скорик.

Несмотря на временный спад уровня заболеваемости, она призвала жителей краевого центра не прекращать заботу о своем здоровье и хорошем самочувствии окружающих, продолжать принимать все общедоступные меры профилактики: по возможности исключить посещение мероприятий, которые проходят в закрытых помещениях; носить маски в торговых центрах, общественных местах и транспорте. В случае появления признаков заболевания, обязательно изолировать больного. И, кончено же, не пытаться заниматься самолечением, а вызвать врача на дом.

Напомним, что масочный режим, который был введен в Хабаровске 10 февраля, все еще действует. В силе и ограничение на проведение культурно-массовых мероприятий. Продолжаются «утренние фильтры», проводимые в хабаровских школах, лицеях, гимназиях и детских садах. Домой отправляют как больных детей, так и сотрудников. Также запрещен прием в дошкольные и общеобразовательные учреждения ребят, отсутствовавших три дня, без медицинской справки.