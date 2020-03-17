В соответствии с рекомендациями Министерства спорта РФ и Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Хабаровскому краю о мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 начиная с 17 марта 2020 года до особого распоряжения на территории Хабаровского края отменяется проведение международных и Всероссийских спортивных мероприятий, включенных в единый календарный план мероприятий Министерства спорта РФ. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В связи с этим проведение в Хабаровске чемпионата России по баскетболу 3х3, первенства России по греко-римской борьбе, Всероссийских соревнований по дзюдо памяти В.С. Ощепкова и международного турнира по боксу памяти К. Короткова не представляется возможным.

С 19 марта отменяется проведение межрегиональных и краевых соревнований, включенных в единый календарный план, с запланированным участием сборных команд других субъектов Российской Федерации.

Также до особого распоряжения будут отменены спортивно-зрелищные, культурно-массовые мероприятия и концерты на краевых спортивных сооружениях.