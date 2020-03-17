Вузы, а также техникумы и коллежи Хабаровского края переходят на дистанционное обучение. Эта мера направлена на предупреждение распространения на территории региона коронавирусной инфекции. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

По данным министерства образования и науки края, на сегодняшний день на обучение в электронной информационно-образовательной среде бессрочно перешли Хабаровский государственный университет экономики и права, ТОГУ, Дальневосточная государственная академия физической культуры, Дальневосточный институт Всероссийского государственного университета юстиции и Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет.

Студенты Комсомольского-на-Амуре государственного университета учатся дистанционно до 21 марта. Дальневосточный институт управления – филиалом РАНХиГС перешел на электронную систему обучения до 12 мая, а ДВГУПС — до 1 апреля.

В Дальневосточном медуниверситете усилен противоэпидемиологический контроль, осуществляются мероприятия по подготовке к возможному переходу на дистанционную форму обучения. Готовятся отправить студентов на домашнее обучение и в Хабаровском институте инфокоммуникаций – филиале Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики.

Среди техникумов и колледжей на самостоятельное обучение перевели учащихся Ванинского межотраслевого колледжа, Губернаторского авиастроительного колледжа, Советско-Гаванского промышленно-технологического техникума, Хабаровского техникума городской инфраструктуры и промышленного производства, Хабаровского технического колледжа, Комсомольского судомеханического техникума и Комсомольского строительного колледжа.

Ранее в вузах были продлены каникулы для иностранных студентов.

В свою очередь в министерстве отметили, что школьники продолжат обучение в обычном режиме до весенних каникул, которые начнутся 23 марта.

Напомним, что на территории Хабаровского края введен режим повышенной готовности в связи с угрозой коронавируса. Отменены спортивные соревнования, сокращены культурно-массовые мероприятия.

Сейчас в регионе принимаются исчерпывающие меры по недопущению проникновения на территорию коронавирусной инфекции нового типа. В аэропортах продолжает действовать усиленный контроль за прилетающими. В медицинских учреждениях тщательно обследуют всех, у кого есть признаки тяжелого течения простудной инфекции. В учреждениях образования введена повышенная дезинфекция и «медицинские фильтры». Руководителям компаний и предприятий рекомендовано выполнять аналогичные меры.