Досрочный период сдачи ЕГЭ, запланированный на период с 20 марта по 13 апреля, перенесен. Накануне об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. Решение принято в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как сообщили в краевом министерстве образования и науки, досрочный период сдачи единого госэкзамена решено совместить с основным периодом государственной итоговой аттестации. Он пройдет с 25 мая по 29 июня. Также на эту дату перенесли государственный выпускной экзамен по образовательным программам среднего общего образования (ГВЭ).

Сейчас идет работа по внесению соответствующих изменений в приказы, регулирующие сдачу экзаменов. Кроме того, пройдет перерегистрация участников досрочного периода на основной период ГИА.

По информации Рособрнадзора, также планируется провести необходимые организационные мероприятия для создания максимально комфортных и благоприятных условий для сдачи контрольных испытаний участниками досрочного периода, которые запланировали выезды в лечебно-оздоровительные и реабилитационные центры. На базе медучреждений намерены развернуть пункты проведения экзаменов.