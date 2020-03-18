Со вчерашнего дня по поручению мэра города Сергея Кравчука подвижной состав всех транспортных предприятий, включая коммерческие, перешел на усиленную дезинфекцию.

Ранее это делали только специалисты МУП «ГЭТ». Работники обрабатывают поручни, сидения, стены и стекла трамваев, троллейбусов и автобусов после завершения смены, а также во время плановых перерывов на конечных остановках. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Организована проверка исполнения этих противоэпидемических мер: наши сотрудники теперь каждый вечер будут приезжать на место базовых стоянок подвижного состава и оценивать, как проходит санитарная обработка. По отдельному графику уже давно осуществляется контроль над соблюдением экипажами автобусов масочного режима», — рассказал начальник управления промышленности, транспорта, связи Владимир Ощановский.

Он также отметил, что для санобработки салонов хабаровского общественного транспорта используются эффективные дезинфицирующие средства — «Диабакт», «Фарма Хлор», «Дизентол», «Диаспрей», «Бриллиант» и «Астэра».