Организовать дорожное движение в Хабаровске поможет национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). В этом году планируется начать внедрение комплекса систем видеонаблюдения, который позволит оперативно управлять ситуацией на дорогах. Ожидается, что на эти цели региону из федерального бюджета выделят 360 млн рублей. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

По информации министерства транспорта и дорожного хозяйства, нововведения в нацпроекте предусмотрены специальной подпрограммой «Внедрение интеллектуальной транспортной системы». Она рассчитана на три года и распространяется на крупные агломерации. Поэтому местом реализации и был выбран Хабаровск. Накануне участие региона в подпрограмме обсудили на совещании с представителями краевого министерства информационных технологий и связи края КГКУ «Хабаровскуправтодор», администрации Хабаровска, а также городского научно-производственного центра организации дорожного движения.

— Новая интеллектуальная транспортная система включает в себя цифровизацию потоков движения, мониторинг трафика и мест концентрации ДТП, установку умных пешеходных переходов. Мы планируем, что эта платформа дополнит действующий в краевой столице комплекс «Безопасный город». Сейчас проводятся консультации с федеральными органами власти, по итогам которых мы получим рекомендации по подготовке технической документации и проведению конкурсных процедур, — отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства края Максим Прохоров.

По его словам, итогом реализации всех мероприятий должно стать повышение комфортности передвижения по городу, снижение числа пробок в часы пик, а также сокращение числа дорожно транспортных происшествий.

Напомним, в настоящий момент в рамках БКАД в регионе продолжается заключение контрактов. Всего в этом году в Хабаровской и Комсомольской агломерациях приведут в порядок 95 объектов общей протяженностью 90 километров. Стоимость работ по нацпроекту превысит 3 млрд рублей, из них порядка 200 миллионов будут направлены на организацию безопасности дорожного движения. На эти деньги планируется установить дорожные знаки, светофоры, камеры фото- и видео фиксации, а также нанести разметку и отремонтировать тротуары.