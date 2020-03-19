Как было завялено на коллегии при мэре города, посвященной работе городского хозяйства в осенне-зимний период 2019-2020 и задачах по подготовке городского хозяйства к работе в предстоящий осенне-зимний сезон 2020-2021 годов, состоявшейся накануне, старт ремонтам будет дан, едва завершится текущий отопительный сезон. Это произойдет, как только среднесуточные атмосферные температуры будут не ниже +8°C и продержатся на этом уровне не менее пяти дней. Как правило, в Хабаровске это происходит в конце апреля – начале мая, так что, к «раскопкам» приступят сразу после майских праздников. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

В этом году энергетики планируют отремонтировать 5 километров 300 метров магистральных трубопроводов. Стоимость работ, которые проведет СП «Хабаровские теплосети», составит 404,5 миллиона рублей. Ремонт пройдет на 12 проблемных объектах, при этом на трех из них старые трубы будут заменены на современные – большего диаметра. На 5 участках земляные работы будут связаны с полным или частичным перекрытием улиц.

Как было отмечено на заседании, наиболее сложный участок расположится на улице Шелеста в районе домов №№20 и 11, где будет вестись ремонт тепломагистрали ТМ-32. Предстоит заменить ее отрезок прямо под дорожным полотном. Перед началом ремонта специалисты проведут обследование строительных конструкций и только после этого примут решение о способе ведения работ: открытым — с перекрытием дорожного движения или закрытым — без такового. Учитывая, что в текущем году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» запланирован ремонт дорожного полотна на улице Шелеста, коммунальщики разберутся с тепломагистралью в ближайшее время – до того, как объектом полностью завладеют дорожники.

На улице Калараша предстоит отремонтировать более 270 метров тепломагистрали ТМ-19. общей протяженностью 279 метров. «Раскопки» будут идти в районе дома №15. Дорожное движение на этом участке будет перекрыто на одну ночь.

Для ремонта 68 метров тепломагистрали ТМ-18 земляные работы организуют на улице Слободской от дома №4/1 до дома №2ж. Для этого придется занять одну полосу движения для расстановки монтажной и строительной техники.

По улице Шевчука (от Оборонной до улицы 65-летия Победы) будет проводиться ремонт тепломагистрали ТМ-25. Рабочие займут одну полосу движения.

Из-за аварийного состояния канала, проходящего под улицей Шевчука в районе дома №28а, необходимо будет выполнить работы по замене строительных конструкций под дорожным полотном, поэтому на два дня движение транспорта по улице Шевчука будет перекрыто.

На улице Панфиловцев от дома №29 до дома №43 развернется ремонт 319 метров тепломагистрали ТМ-17 с занятием одной полосы движения под монтажную и строительную технику.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук потребовал от энергетиков максимальной собранности и оперативности при ведении работ.

«На всех участках это должно происходить с минимальными сроками перекрытия улиц, с сохранением проезда для экстренных служб и для жителей города к жилым домам», — сказал градоначальник.

Еще одно обязательное условие, поставленное городским главой, – непременное восстановление благоустройства, нарушенного в ходе ремонта теплосетей.

Завершить все мероприятия по подготовке краевого центра к зиме энергетики должны будут до 25 сентября.