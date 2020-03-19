Вопросы становления в регионе главенства закона и справедливости обсудили в Дальневосточном филиале Российского государственного университета правосудия делегаты от Арбитражного суда Хабаровского края, Хабаровского краевого суда, районных (городских), гарнизонных военных судов и мировые судьи. Участник заслушали и оценили отчеты о работе судов и органов судейского сообщества за 2019 год, выбрали новый состав экзаменационной комиссии Хабаровского края, которая следующие 4 года будет принимать квалификационный экзамен у кандидатов на судейские посты. Также были избраны делегаты от Хабаровского края на Х Всероссийский съезд судей, который состоится в конце 2020 года.

«На судьях лежит огромная ответственность – они вершат человеческие судьбы. Слуги Фемиды в Хабаровском крае – истинные профессионалы, компетентные во всех сферах жизни, обладающие высочайшим уровнем правовой грамотности. У нас с вами общая задача – создание благоприятных условий для жителей города и во многих ситуациях она решается именно благодаря грамотной работе судейского корпуса. Спасибо вам за ваш труд», — обратился к собравшимся мэр Сергей Кравчук.

В рамках конференции за многолетнюю и плодотворную работу почетными грамотами были отмечены лучшие судьи Хабаровского края.